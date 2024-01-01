Москва, 1 января, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Размер социальных налоговых вычетов увеличился в России с 1 января в соответствии с законом, который президент Владимир Путин подписал в апреле 2023 года. Документ опубликован на портале правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Максимальный размер расходов, с учётом которых предоставляется вычет по НДФЛ на обучение ребёнка, увеличен с 50 тыс. до 110 тыс. рублей. Максимальный размер расходов на собственное обучение, лечение (в том числе членов семьи) и покупку лекарств увеличен со 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

Со 120 тыс. до 150 тыс. рублей также повышена предельная сумма расходов на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии, прохождение независимой оценки квалификации и физкультурно-оздоровительные услуги.

Таким образом, через налоговый вычет россияне вправе вернуть до 14,3 тыс. рублей из суммы, потраченной на обучение ребенка, вместо прежних 6,5 тыс. Предельный размер налогового вычета на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели увеличился с 15,6 тыс. до 19,5 тыс. рублей.

Документ был подготовлен в рамках реализации положений послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Как сообщало ИА Регнум, Путин обнародовал послание 21 февраля. Госдума 19 апреля приняла законопроект об увеличении предельного размера социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в третьем, окончательном чтении.