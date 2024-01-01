Токио, 1 января, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Власти Японии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС в связи с сильным землетрясением в префектуре Исикава, передаёт 1 января телеканал NHK.

Yoshio Tsunoda/Global look press

Отмечается, что первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.

На АЭС «Касивадзаки-Карива», АЭС «Такахама», АЭС «Ои» и АЭС «Михама» в префектуре Фукуи к этому часу нештатных ситуаций не выявлено.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января в префектуре Исикава менее чем через час после первых сильных толчков произошла серия новых землетрясений.

Подземные толчки магнитудой 5,7 были зарегистрированы в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 16:10 по местному времени (10:10 мск). Через несколько минут было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,1.