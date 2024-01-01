Москва, 1 января, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Граждане России с 1 января 2024 года освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае оформления нотариальной доверенности при оказании им бесплатной юридической помощи.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Так, например, это могут быть доверенности на представление интересов граждан в судах, иных органах и организациях. Право на бесплатную юридическую помощь имеют, в частности, малоимущие граждане страны.

Соответствующие изменения были внесены в статью Налогового кодекса России летом 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 1 января в России увеличился размер социальных налоговых вычетов. Через налоговый вычет россияне вправе вернуть до 14,3 тыс. рублей из суммы, потраченной на обучение ребенка, вместо прежних 6,5 тыс. Предельный размер налогового вычета на собственное обучение, лечение, покупку лекарств и другие цели увеличился с 15,6 тыс. до 19,5 тыс. рублей.

Кроме того, страховые пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум увеличатся в России с 1 января на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%.

Также увеличение на 7,5% предусмотрено для материнского капитала. Выплата на первого ребёнка составит почти 631 тыс. рублей, на второго — почти 834 тыс. рублей. Актуальные суммы, как сообщало ИА Регнум, можно будет узнать в середине января 2024 года.