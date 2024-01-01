Токио, 1 января, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Власти Японии задействуют Силы самообороны страны для ликвидации последствий землетрясения и цунами. Об этом заявил генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси на экстренной пресс-конференции.

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«При тесном взаимодействии с местными администрациями, полицейским управлением, противопожарными службами, силами самообороны и береговой охраной мы намерены предпринять все усилия для проведения работ по спасению людей», — сказал Хаяси.

Он добавил, что волны цунами могут достичь пяти метров, призвав жителей прибрежных регионов эвакуироваться в безопасное место.

Как передавало ИА Регнум, в Японии была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Менее чем через час было зафиксировано третье землетрясение. Власти объявили угрозу цунами и призвали всех жителей покинуть прибрежную зону и перебраться на возвышенности.

В префектуре Исикава была приостановлена работа скоростных поездов.

Позже главное управление МЧС РФ по Сахалинской области объявило об угрозе цунами на западном побережье региона. Отмечалось, что в ряде районов включены системы оповещения.