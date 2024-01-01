Москва, 1 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов газеты «Красная звезда» со 100-летием выхода первого номера. Соответствующая телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

РИА Новости

«Этот впечатляющий юбилей — большая, знаменательная дата для сотрудников и ветеранов издания, для всех российских СМИ», — говорится в сообщении.

Президент России отметил, что история газеты «Красная звезда» крепкими и нерушимыми узами связана с ратной летописью отечественных Вооружённых сил.

«Оставаясь в центре важнейших событий, она всегда отстаивала непреходящие идеалы патриотизма и гражданственности, была открыта для новых содержательных проектов и талантливых авторов — известных писателей и поэтов, настоящих мастеров репортажа и публицистики», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что самого глубокого признания заслуживают отвага, героизм и мужество военных корреспондентов газеты, которые с честью выполняли свой профессиональный долг на фронтах Великой Отечественной войны.

«Нынешний коллектив газеты достойно продолжает замечательные традиции своих предшественников», — уточнил Путин, добавив, что в настоящее время главным, приоритетным направлением работы издания является объективная и оперативная информация о спецоперации, восстановлении мирной жизни в Новороссии и Донбассе.

Российский лидер пожелал коллективу и ветерану газеты успехов, также поздравив их с Новым годом.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении отметил, что России предстоит созидать будущее. Он подчеркнул, что в 2023 году граждане России напряжённо трудились и многое сделали. Путин добавил, что главное, что объединяло и объединяет граждан РФ, — это судьба Отечества. Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас, уточнил президент. Путин заметил, что работа на общее благо сплотила общество.

Российский лидер обратился к тем, кто находится на боевом посту, заявив, что Россия не раз доказала, что умеет решать самые сложные задачи и никогда не отступает, потому что нет такой силы, которая способна разобщить жителей страны, заставить их забыть память и веру отцов, остановить развитие государства.