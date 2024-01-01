Екатеринбург, 1 января, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате аварии на участке трассы Екатеринбург — Серов погибли два человека, включая 44-летнего Героя России Евгения Бушмелёва. Об этом заявили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.

«В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелёв. Приносим свои соболезнования», — сказали в ведомстве.

Авария

По предварительной информации, ДТП произошло вечером 30 декабря. Водитель Mitsubishi Lancer при обгоне попутки выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ», за рулём которого был Бушмелёв. В результате происшествия оба водителя погибли, троих пострадавших пассажиров госпитализировали. Сообщается, что Бушмелёв направлялся с женой и дочерью в посёлок Гари.

Позже полпред Уральского федерального округа Владимир Якушев принёс соболезнования по поводу гибели Героя России. Он подчеркнул, что Евгений Вячеславович был истинным патриотом, а также скромным и честными человеком.

О Бушмелёве

Евгений Бушмелёв родился в посёлке Гари в Свердловской области. Окончил среднюю школу. В 1998 году его призвали на службу во внутренние войска МВД, где он служил в составе 21-й отдельной бригады оперативного назначения, получил специальность механика-водителя боевой машины пехоты.

Контртеррористическая операция в Чечне

С сентября 1999 года он участвовал в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона.

В октябре во время штурма станицы Червленная экипаж Бушмелёва поддерживал наступление федеральных войск на протяжении трёх часов. Кроме того, под станицей Новощедринская Бушмелёв смог починить свою подбитую БМП, а также спасти подбитую машину боевого товарища.

Бушмелёв также отличился тем, что смог вывести свой БМП во фланг боевиков во время боёв под Гудермесом, тем самым заставив их отступить.

После окончания боевых действий в 2000 году Бушмелёв был демобилизован и уехал в Екатеринбург, где в дальнейшем прожил свою жизнь.

Звание Героя России

30 декабря 1999 года Бушмелёву присвоили звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе», и наградили медалью «Золотая Звезда».

Позже Герой России признавался, что не хочет раскрывать подробности о том, за что получил награду, так как это вызывает тяжёлые воспоминания. Бушмелёв отметил, что самое страшное — быть свидетелем гибели своих друзей, которые умирают прямо на руках.