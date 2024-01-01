Москва, 1 января, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января обнулилась в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

Roy Luck

«В соответствии с установленным порядком расчета пошлин, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года понизится на $24,7 и составит $0 за тонну. Пошлина на светлые и тёмные нефтепродукты и масла также понизятся до $0. Пошлина на экспорт товарного бензина составит $0,0, прямогонного (нафта) — $0 за тонну. Пошлина на кокс составит $0 за тонну», — говорится в сообщении.

С 2019 года экспортная пошлина каждый год снижалась на 1/6 часть, одновременно с этим увеличивался налог на добычу полезных ископаемых.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря 2023 года первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что объём экспорта нефти из России на 7% превысил показатель 2021 года. По словам Белоусова, объём поставок в недружественные страны сократился в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, в том числе в 4,5 раза — в Евросоюз.

Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о праве правительства на снижение и обнуление экспортных пошлин на товары в дружественные страны. Кабмин получил право снижать пошлины на срок до полугода и устанавливать пониженные и нулевые ставки пошлин на вывоз товаров в дружественные страны на срок до года, но только в определённых объёмах.