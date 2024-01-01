Москва, 1 января, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Пожары в двух многоэтажных жилых домах вспыхнули в новогоднюю ночь в Челябинске. Один человек погиб, сообщает 1 января пресс-центр Главного управления МЧС РФ по Челябинской области.

МЧС Челябинской области

В пятиэтажке на улице Воровского загорелись вещи в квартире на третьем этаже. Находившийся в квартире мужчина скончался от отравления продуктами горения. Пожарные эвакуировали из дома 12 человек, в том числе троих детей. Пожар ликвидировали на площади 4 квадратных метра.

В четырёхэтажном доме по улице Агалакова пожар вспыхнул на одном из балконов на втором этаже. Жильцов в квартире не было, на балконе горели вещи. Пожар ликвидировали на площади 2 квадратных метра. Пятеро взрослых и двое детей, находившихся на верхних этажах, покинули дом самостоятельно.

Причины пожаров устанавливаются, добавили в ведомстве. Очевидцы предположили, что пожар в пятиэтажке произошёл из-за фейерверка, запущенного внутри квартиры. По другой версии, салют влетел прямо в окно. Во втором случае возгорание, по предварительным данным, также началось после попадания салюта.

Как сообщало ИА Регнум, в Улан-Удэ запущенный новогодний фейерверк привёл к пожару на балконе в девятиэтажке. Пострадавших не было.