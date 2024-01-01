Львов, Украина, 1 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. В результате взрывов был уничтожен музей украинского националиста Романа Шухевича во Львове на западе Украины. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своём Telegram-канале.

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По его словам, утром 1 января во Львове произошли взрывы, в результате падения обломков дронов был повреждён университет, в котором учился лидер Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера.

В день рождения Степана Бандеры был полностью уничтожен музей Романа Шухевича в Белогорще, написал Садовой.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского, который назвал украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича героями Украины.

Захарова посоветовала израильскому послу помнить про Холокост не только потому, что он некогда случился, но и для того, чтобы его не было впредь. Она напомнила, что под руководством тех, кого сегодня на Украине называют героями, в оккупированной немцами стране было уничтожено около 1,4 млн человек.

31 декабря в Министерстве обороны России проинформировали, что в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ российские военные поразили центр принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом.

Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители Главного разведывательного управления (ГУР) и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде». По информации Минобороны, там же находились до 200 иностранных наёмников, которых планировали задействовать в проведении террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.