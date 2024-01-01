Киев, 1 января, 2024, 10:29 — ИА Регнум. На объекте инфраструктуры в Николаевской области на Украине произошёл пожар, сообщил 1 января глава областной военной администрации Виталий Ким.

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«Ночью 31 декабря в Николаевском районе в результате попадания БПЛА произошел пожар на инфраструктурном объекте, который был оперативно ликвидирован», — написал он в своём Telegram-канале.

О каком именно объекте инфраструктуры идёт речь, он не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул в порту Одессы после взрывов, один из объектов инфраструктуры повреждён. Кроме того, взрывы прогремели третий раз за ночь в подконтрольном Киеву Херсоне.

На Украине в городе Днепропетровске произошёл пожар на предприятии из-за взрывов, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.Он не уточнил, о каком именно предприятии идёт речь.