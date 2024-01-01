Москва, 1 января, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Только зверьё способно на такие поступки, как обстрел мирного населения в новогоднюю ночь. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 1 января в своём Telegram-канале, комментируя обстрел Донецка украинскими войсками.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Так могло поступить только террористическое зверьё», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в результате атаки ВСУ в Донецке есть убитые и раненые. Огонь был открыт по гражданским объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 января украинские войска подвергли районы Донецка массированному обстрелу из РСЗО. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о четырёх погибших и 13 раненых.