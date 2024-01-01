Вашингтон, 1 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В 2023 году скончался 21 миллиардер из списка журнала Forbes. Об этом сообщает издание.

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Отмечается, что девять из них были гражданами Соединённых Штатов. Трое миллиардеров ушли из жизни в Индии, двое — в Малайзии. Уточняется, что фармацевтический предприниматель Чжао Нин была единственной женщиной среди ушедших из жизни миллиардеров. Её состояние составляло 1,2 млрд долларов, Чжао Нин скончалась в возрасте 56 лет, последние 20 лет она боролась с раком.

По данным издания, средний возраст скончавшихся в 2023 году миллиардеров составил 85 лет, почти половине скончавшихся было не менее 90 лет.

Уточняется, что бизнесмену из автомобильной отрасли Билли Джо «Ред» Маккомбсу было 95 лет, а бизнесмен из индийского конгломерата Кешуб Махиндра и вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер были двумя старейшими миллиардерами, которые скончались (обоим было 99 лет).

Как передавало ИА Регнум, по информации Bloomberg, в уходящем году богатейшие люди мира увеличили своё совокупное состояние на 1,5 трлн долларов. Значительнее всего увеличить состояние смогли владельцы технологических компаний. В текущем году их совокупный капитал вырос на 658 млрд долларов. Причиной стал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.

В начале декабря агентство Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) опубликовало данные «Индекса миллиардеров», согласно которому с начала текущего года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $38,575 млрд.