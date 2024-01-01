Киев, 1 января, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в порту Одессы после взрывов, один из объектов инфраструктуры повреждён. Об этом начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк сообщила 1 января в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум

«На припортовой инфраструктуре произошло попадание в один из объектов, там произошёл пожар», — сказала Гуменюк.

Она добавила, что пожар быстро потушили, но других подробностей не привела. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе. Воздушная тревога длилась в Одесской области более 3,5 часа.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Первая такая атака, как отмечал президент России Владимир Путин, стала ответом на теракт на Крымском мосту, за которым, по данным властей РФ, стоят украинские спецслужбы. С тех пор в украинских регионах ежедневно звучат сигналы воздушной тревоги, иногда предупреждение действует сразу по всей стране. В Кремле подчёркивали, что удары не наносятся по жилым домам и социальным объектам.