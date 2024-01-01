Пхеньян, 1 января, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его государство «без малейшего колебания нанесёт сокрушительный удар и уничтожит столицы врага», при этом будет использован весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал на новогодней встрече с командирами Корейском народной армии.

KCNA/Global Look Press Лидер КНДР Ким Чен Ын

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперёд нашей революции ещё более усилятся предсмертные происки США и элементов «Республики Корея», пытающихся преградить его, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств», — сообщает агентство.

Отмечается, что лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 год станет «расцветом укрепления подготовки к войне». Ким Чен Ын ещё раз подробно проанализировал опасную обстановку на Корейском полуострове, уточнило агентство.

В материале говорится о том, что все командиры Корейском народной армии дали клятву проявлять абсолютную верность и абсолютное подчинение идеям и руководству ЦК партии.

Как передавало ИА Регнум, в августе министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США своими действиями ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны. Он напомнил, что с начала 2023 года Вашингтон перебросил на территорию Южной Кореи значительные объёмы ядерных средств.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров 19 октября заявил, что Москва вместе с Пхеньяном и Пекином выступает за налаживание регулярных переговоров по безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий.

В начале 2023 года сообщалось, что Южная Корея захотела объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения КНДР с Южной Кореей. По его мнению, Южная Корея сделала государственной политикой объединение на основе поглощения и единообразность системы. В этой связи лидер КНДР уточнил, что отношения Пхеньяна и Сеула больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.