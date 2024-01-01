Киев, 1 января, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Данные социологический опросов показывают, что Украина уже проиграла России в информационной войне, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины — это показывает вся социология. Мы уже проиграли информационную войну, мы уже проигрываем нарративы», — сказал он в эфире YouTube-канала «Новини Live» 29 декабря.

Аналитик отметил, что значительная часть населения Украины потеряла доверие к телевизионной пропаганде, отдавая предпочтение информации из Telegram-каналов. При этом в мессенджере, по мнению Бортника, доминируют именно российские информационные источники.

Как ранее передавало ИА Регнум, Руслан Бортник заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный способен сместить главу киевского режима Владимира Зеленского всего за три дня. По его словам, в случае прихода к власти путём быстрого массового протеста, главной проблемой Залужного станет узаконивание смены власти с целью убедить западных союзников.