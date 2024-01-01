Наступивший 677-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обращением Владимира Зеленского, в котором украинцев поставили перед выбором между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом. В новогоднем обращении главы киевского режима, обнародованном на YouTube-канале его офиса, было также отмечено, что такой выбор предстоит рано или поздно сделать.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Со ссылкой на коменданта региона подполковника Руслана Олейника украинский телеканал «Прямой» проинформировал: сотрудники военкоматов станут вручать повестки уклонистам на недавно установленных блокпостах в Киевской области.

В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По словам главы республики Дениса Пушилина, предварительно ранены 13 человек и четверо погибли. Всего сразу после наступления нового года по столице Донецкой Народной Республики было выпущено 15 ракет, известило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Тем временем на краснолиманском направлении живую силу и легкобронированную технику противника экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили неуправляемыми ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте, информирует 1 января Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.