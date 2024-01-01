Зеленский в обращении поставил украинцев перед выбором — 677-й день СВО
Наступивший 677-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обращением Владимира Зеленского, в котором украинцев поставили перед выбором между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом. В новогоднем обращении главы киевского режима, обнародованном на YouTube-канале его офиса, было также отмечено, что такой выбор предстоит рано или поздно сделать.
Со ссылкой на коменданта региона подполковника Руслана Олейника украинский телеканал «Прямой» проинформировал: сотрудники военкоматов станут вручать повестки уклонистам на недавно установленных блокпостах в Киевской области.
В новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По словам главы республики Дениса Пушилина, предварительно ранены 13 человек и четверо погибли. Всего сразу после наступления нового года по столице Донецкой Народной Республики было выпущено 15 ракет, известило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Тем временем на краснолиманском направлении живую силу и легкобронированную технику противника экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили неуправляемыми ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте, информирует 1 января Минобороны.
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