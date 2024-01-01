Берлин, 1 января, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Россия уничтожит истребители F-16, которые западные союзники обещают передать Украине, при помощи крылатых и баллистических ракет, против которых эти самолёты малоэффективны, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфган Рихтер.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«F-16 малоэффективен против крылатых и баллистических ракет, запускаемых из пространств, отличных от тех, над которыми летает этот истребитель. Имею в виду те, которые поражают цель из глубоких тыловых территорий, расположенных в России», — сказал он в интервью Welt, опубликованном на YouTube-канале издания.

Рихтер отметил, что истребители F-16, несмотря на ажиотаж вокруг их передачи Вооружённым силам Украины, не способны стать оружием или причиной того, чтобы ситуация на поле боя изменилась в пользу Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее чешский полковник Зденек Петраш также заявил, что поставка Украине истребителей F-16 не обеспечит Украину преимуществом в конфликте с Россией. Кроме того, по его словам, ВСУ не получат того количества самолётов, которое запрашивают, несмотря на обещания со стороны западных союзников.

Официальный представитель Вооружённых сил Украины Юрий Игнат, говоря о поставках F-16, назвал эти истребители бессильными в борьбе с баллистическими ракетами. При этом устаревшие модификации американских F-16 также не способны эффективно противостоять российским Су-35, в связи с чем Киев рассчитывал получить более современные версии этих самолётов.