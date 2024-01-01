Киев, 1 января, 2024, 06:22 — ИА Регнум. Российские войска пытаются выявить слабые места в украинской обороне, чтобы обвалить фронт ВСУ, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Студия Руслана Бизяева».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, Россия действует без спешки и планомерно. Стариков считает, что одним из таких слабых мест ВСУ является насильственная мобилизация в украинскую армию.

Офицер в отставке полагает, что новым военнослужащим Вооружённых сил Украины не хватает морально-боевых качеств. Он добавил, что при определенных обстоятельствах такие бойцы не станут воевать, понимая, что могут погибнуть.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские граждане в массовом порядке уклоняются от военной службы. Он подчеркнул, что от принудительно мобилизованных нет никакой пользы, а те, кто хотел воевать, приходили в военкоматы в первые шесть месяцев с начала специальной военной операции.

При этом глава ГУР признал принудительную мобилизацию на Украине необходимой, поскольку в Вооружённых силах Украины служат 1,1 млн человек, численность которых необходимо восполнять.