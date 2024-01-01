Вашингтон, 1 января, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вмешиваются в конфликты по всему миру, однако реальная угроза безопасности страны исходит изнутри. Об этом экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор написал на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта страна, исходят не из какого-то зарубежного поля боя — они находятся прямо здесь, дома», — заявил офицер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дуглас Макгрегор призвал Соединённые Штаты Америки покинуть Ирак, так как он стал огромной стратегической катастрофой, создавшей хаос. Он подчеркнул, что на военных базах США в Ираке, которые регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков, находятся более пяти тысяч американских военнослужащих.

Говоря о действиях США на Украине, офицер указал на то, что именно действия американского правительства привели к текущему катастрофическому положению Киева. Кроме того, Макгрегор назвал президента США Джо Байдена виновным в развязывании конфликта на территории Украины.