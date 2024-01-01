Киев, 1 января, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Каждому жителю Украины придётся сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в новогоднем обращении, опубликованном на YouTube-канале его офиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он отметил, что такой выбор предстоит рано или поздно сделать.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря Владимир Зеленский рассказал, что военное командование Украины обратилось к нему с просьбой мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. Вместе с тем он уточнил, что пока не принимал решения по этому поводу.

25 декабря в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине. В рамках этого документа власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, а также отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, авторы законопроекта предлагают лишить уклонистов права на представление госуслуги, включая оформление различных документов.

Депутат Рады Евгений Шевченко предупредил, что принятие этой инициативы может обернуться против самого киевского режима. Он добавил, что положения документа демонстрируют неуважение к населению.