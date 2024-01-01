Москва, 1 января, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Размер социальных налоговых вычетов на лечение в России с 1 января 2024 года повысился до 150 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Согласно постановлению, совокупность расходов на лечение, образование, физкультурно-оздоровительные услуги, страхование жизни и оплату независимой оценки квалификации теперь входят в лимит, увеличенный до 150 тысяч рублей.

Кроме того, более чем в два раза повысился лимит для вычетов по расходам на образование детей и подопечных. В прошлом году этот лимит составлял 50 тысяч рублей, с 1 января 2024 года — 110 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий для пенсионеров и льготников при оплате коммунальных платежей. Согласно законопроекту, комиссия за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, нуждающихся в социальной поддержке, взиматься не будет.