Москва, 1 января, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Донецкий рэпер Аким Апачев и певица Дарья Фрей исполнили на российском телевидении песню на украинском языке под названием «Пливе кача».

Василий Иванов ИА REGNUM Аким Апачев

На русский язык название композиции переводится как «Плывет утка». Артисты спели её в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале.

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. <…> Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — говорится в тексте произведения.

Персонаж, от лица которого исполняется песня, осуждает действия украинских военных.

Аким Апачев родился в Мариуполе 4 апреля 1985 года. Его по-настоящему зовут Аким Владимирович Гасанов. Помимо музыкального творчества, Апачев работал режиссёром и оператором видеоклипов. Он также стал военным корреспондентом.

В октябре 2022 года Аким Апачев назвал хорошим признаком отъезд по политическим мотивам из России представителей так называемой творческой элиты. По его мнению, в отсутствие таких людей страна обретёт правильные формы и смыслы, а также обновлённое философское и культурное содержание.

В мае 2023 года Апачев призвал создать реестр артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию на территорию Украины, а после блокировать результаты их деятельности на российских стриминговых площадках.