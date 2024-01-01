В новогоднем эфире на российском ТВ спели песню на украинском языке
Рэпер Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке на российском ТВ
Москва, 1 января, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Донецкий рэпер Аким Апачев и певица Дарья Фрей исполнили на российском телевидении песню на украинском языке под названием «Пливе кача».
На русский язык название композиции переводится как «Плывет утка». Артисты спели её в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале.
«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. <…> Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — говорится в тексте произведения.
Персонаж, от лица которого исполняется песня, осуждает действия украинских военных.
Аким Апачев родился в Мариуполе 4 апреля 1985 года. Его по-настоящему зовут Аким Владимирович Гасанов. Помимо музыкального творчества, Апачев работал режиссёром и оператором видеоклипов. Он также стал военным корреспондентом.
В октябре 2022 года Аким Апачев назвал хорошим признаком отъезд по политическим мотивам из России представителей так называемой творческой элиты. По его мнению, в отсутствие таких людей страна обретёт правильные формы и смыслы, а также обновлённое философское и культурное содержание.
В мае 2023 года Апачев призвал создать реестр артистов, которые не поддерживают специальную военную операцию на территорию Украины, а после блокировать результаты их деятельности на российских стриминговых площадках.