Власти Киева заявили о повреждении 63% энергобъектов в городе
Власти Киева: в 2023 году в городе получили повреждения 63% энергообъектов
Киев, 1 января, 2024, 04:02 — ИА Регнум. В общей сложности 63% объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения или оказались разрушены в Киеве за весь 2023 год, сообщили в мэрии города со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
По его словам, всё это время тысячи специалистов круглосуточно работали над тем, чтобы запустить энергосистему к отопительному сезону.
Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал о взрывах, прогремевших на промышленных и военных объектах, а также на объектах критической инфраструктуры на Украине. В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 29 декабря российская авиация провела беспрецедентную атаку.
Днём 31 декабря в Киевской области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры. Местные власти утверждают, что возгорание удалось оперативно ликвидировать.