Киев, 1 января, 2024, 04:02 — ИА Регнум. В общей сложности 63% объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения или оказались разрушены в Киеве за весь 2023 год, сообщили в мэрии города со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По его словам, всё это время тысячи специалистов круглосуточно работали над тем, чтобы запустить энергосистему к отопительному сезону.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал о взрывах, прогремевших на промышленных и военных объектах, а также на объектах критической инфраструктуры на Украине. В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 29 декабря российская авиация провела беспрецедентную атаку.

Днём 31 декабря в Киевской области произошёл пожар на объекте критической инфраструктуры. Местные власти утверждают, что возгорание удалось оперативно ликвидировать.