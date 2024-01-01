Киев, 1 января, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный способен сместить главу киевского режима Владимира Зеленского всего за три дня, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«Майдан на Украине легко провести… Максимум три дня», — сказал он в эфире YouTube-канала «Да это так».

Согласно заявлению Бортника, его аналитический центр смоделировал и предсказал приход главнокомандующего ВСУ к власти без президентских выборов, а новый переворот на Украине может пройти в виде быстрого и массового протеста.

При этом аналитик отметил, что в случае успеха главной проблемой Залужного станет узаконивание смены власти с целью убедить западных союзников Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Валерий Залужный, обвинив Владимира Зеленского в провале контрнаступления ВСУ, начал против него открытую войну. По мнению политика, именно главком ВСУ потребовал от властей мобилизовать до 500 тысяч человек, что вызвало сильнейший общественный резонанс.