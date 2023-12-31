Вашингтон, 1 января, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Компания-инвестор Fidelity считает, что после покупки социальной сети X (бывший Twitter) американским миллиардером Илоном Маском стоимость этого сервиса упала на 71,5%, сообщает портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Указанный фонд помогал бизнесмену приобрести соцсеть и даже имеет акции X. Однако журналисты указывают на то, что Fidelity не может иметь точную информацию о финансовой деятельности компании, возглавляемой Маском, и другие акционеры могут оценивать стоимость организации по-другому.

Axios отмечает, что в ноябре соцсеть X могла потерять в цене более 10%, когда миллиардер выругался на онлайн-мероприятии в отношении рекламодателей, объявивших бойкот его компании. Они не захотели работать с X из-за того, что Маск сделал скандальные заявления о евреях.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября газета The New York Times написала, что соцсеть Х может к концу 2023 года не получить до $75 млн из-за потери рекламных контрактов на фоне высказываний Илона Маска о евреях. Журналисты предположили, что приостановить сотрудничество с компанией миллиардера способны до 200 брендов.

В конце декабря агентство Bloomberg привело данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index. В соответствии с ним, суммарный доход компаний, которыми владеет Маск, достиг в 2023 году $95,4 млрд долларов, а капитал самого бизнесмена увеличился до $232,3 млрд. При этом прирост капитала показали Tesla и SpaceX.