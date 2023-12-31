Донецк, 1 января, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Семь мирных жителя Донецка в Донецкой Народной Республике получили ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины в новогоднюю ночь. Об этом 1 января заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В новогоднюю ночь ВФУ повергли массированному обстрелу из РСЗО центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 января представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что Вооружённые силы Украины после наступления Нового года нанесли удар по Донецку, выпустив 15 ракет из реактивных систем залпового огня. Обстрел вёлся из населённого пункта Кураховка.

При этом за несколько часов до наступления Нового года ВСУ также обстреляли Донецк. В период с 22:25 по 22:33 украинские войска выпустили в направлении города 10 реактивных снарядов РСЗО.