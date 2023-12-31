Киров, 1 января, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Власти Кирова приняли решение отменить праздничные новогодние мероприятия в связи с обстрелом административного центра Белгородской области со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщил глава администрации Вячеслав Симаков.

Christine Matthews Фейерверк

«В сложившейся ситуации принято решение отменить запланированные в Кирове развлекательные мероприятия! Прошу отнестись с пониманием! Берегите себя!» — написал Симаков в своём Telegram-канале.

Ранее решение об отмене новогодних мероприятий приняли в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Также праздничную программу сократили в Удмуртской Республике и Пензенской области.

Как передавало ИА Регнум, главы Владивостока Константин Шестаков и Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин также объявили об отмене праздничных мероприятий и новогодних программ в связи с обстрелом Белгорода. Шестаков также выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Вечером 31 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан не покидать свои дома в новогоднюю ночь без срочной необходимости и напомнил о введённом запрете на использование пиротехники, так как запущенные в небо салюты и фейерверки создают ложные цели и осложняют работу системы противовоздушной обороны.