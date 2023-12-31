Киев, 1 января, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Сотрудники военкоматов станут вручать повестки уклонистам на недавно установленных блокпостах в Киевской области, сообщает украинский телеканал «Прямой» со ссылкой на коменданта региона подполковника Руслана Олейника.

Dpsu.gov.ua КПП

Он отметил, что каждого проезжающих через заградительный контрольно-пропускной пункт (КПП) сначала проверят полицейские. При этом гражданин получит повестку от сотрудников военкомата в случае, если он находится в розыске как лицо, уклоняющееся от призыва или не восстановившее учетные данные.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в свою очередь рассказал в интервью украинскому телеканалу «Общественное» о том, что на КПП у военнообязанных могут запросить выписку из протокола об отсрочке, которые они обязаны предоставить.

Он отметил, что сотрудники его ведомства имеют право узнавать у мужчин условия их выезда за границу. Демченко добавил, что представители Госпогранслужбы неоднократно выявляли поддельные документов, выданные якобы с многодетным отцам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук анонсировал, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты для выдачи повесток гражданам. Он уточнил, что на этих КПП будут работать сотрудники военкоматов и представители органов местной власти.

23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что его ведомство изучает вопрос о вызове военнообязанных в военкомат посредством электронных уведомлений. Он также допустил, что подобные приглашения получат и граждане, которые находятся за границей.