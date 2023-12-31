Амстердам, 31 декабря, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Десятки жителей Амстердама 31 декабря вышли на улицы города и приняли участие в демонстрации против поставок оружия западными союзниками Украине. Люди собрались на центральной площади Дам, после чего прошли по городским улицам под бой барабанов.

Matthew Kenwrick Амстердам

«Думаю, что лидеры западных стран больше не хотят давать деньги (Владимиру Зеленскому. — Прим. ред.), они устали от него. Они хотят выйти из этого конфликта, не потеряв при этом своего лица», — заявила в интервью ТАСС один из организаторов демонстрации Петра Оттенхоф.

Вышедшие на улицы с белыми флагами протестующие также выступили против решения правительства Нидерландов поставить Украины истребители F-16 и призвали к скорейшему мирному урегулированию конфликта.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским проинформировал своего собеседника о принятом правительством решении о поставке Украине первых 18 истребителей F-16. По словам Рютте, эта поставка является одним из важнейших элементов соглашения о поддержке Киева.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября в Амстердаме состоялась демонстрация против поставок оружия Украине. На улицы столицы Нидерландов вышли сотни человек, пронёсшие белые флаги и плакаты с призывами к миру. Протестующие, собравшиеся на площади Дам, двинулись в сторону Центрального вокзала.