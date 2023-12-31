Анкара, 31 декабря, 2023, 22:52 — ИА Регнум. В провинции Хаккари на юго-востоке Турции за сутки произошли три землетрясения. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Согласно информации управлении, в провинции Хаккари в период с 19:37 по 20:06 по местному времени было зафиксировано три землетрясения магнитудами 4,4, 3,5 и 4,5.

Местные власти в свою очередь сообщили, что никаких сообщений о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

«До сих пор в соответствующие подразделения, в частности в службу 112, не поступало никаких сообщений о негативной ситуации. Группы приступили к работам по сканированию местности», — говорится в заявлении губернаторства провинции, опубликованном на официальной странице в социальной сети X.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 декабря в уезде Линься-Хуэйского автономного округа (Китай) произошло землетрясение магнитудой 6,2. В результате трагедии, согласно данным информационного агентства «Синьхуа», в провинции Цинхай погибло 34 человека, в провинции Ганьсу — 117 человек.