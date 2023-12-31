Севастополь, 31 декабря, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предостерёг горожан и призвал их не покидать свои дома в новогоднюю ночь без срочной необходимости. Об этом он написал в воскресенье, 31 декабря, в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с жёлтым режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах», — говорится в предостережении.

Развожаев напомнил, что в Севастополе также введён режим ограничения использования пиротехники, а её применение влечёт за собой административную ответственность в виде штрафов, так как запущенные в небо салюты или фейерверки создают ложные цели и осложняют работу системы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, днём 21 декабря в Севастополе объявили воздушную тревогу. Позднее вечером губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе во второй раз за день объявили воздушную тревогу, которую отменили спустя 20 минут.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт обратился к жителям региона с просьбой провести новогодние праздники дома в связи с неспокойной обстановкой после обстрела Белгорода Вооружёнными силам Украины вечером 30 декабря. Праздничные мероприятия также отменили в Магадане, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском.