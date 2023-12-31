Копенгаген, 31 декабря, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Королева Дании Маргрете II отречётся от престола 14 января 2024 года, говорится в её новогоднем поздравлении подданных, опубликованном 31 декабря на сайте королевского дворца.

Она сообщила, что в феврале ей сделали операцию на спине, она закончилась благополучно, но королева задумалась решила, что ответственность за государство нужно передать в годовщину вступления на престол.

«Я решила, что сейчас самое подходящее время. 14 января 2024 года, спустя 52 года после того, как я стала преемницей своего любимого отца, я отрекусь от престола», — заявила Маргрете II.

Трон она передаст кронпринцу Фредерику.

В Дании в 1953 году приняли закон, разрешающий женщинам занимать престол. Маргрете II правит страной с 1972 года. Ей в апреле ей исполнилось 83 года

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года датская королева в Копенгагене прокатилась на аттракционах «Американские горки» и «Летающий чемодан». В феврале 2023 года она из-за проблем со здоровьем отменила ежегодный отпуск на горнолыжный курорт в Норвегию.