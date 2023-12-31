Екатеринбург, 31 декабря, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали открытое горение при тушении пожара в ресторане Gosti, находящемся в центре Екатеринбурга, сообщила вечером 31 декабря пресс-служба МЧС.

МЧС Свердловской области

«Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину пожара предстоит установить пожарным дознавателям», — говорится в сообщении.

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Дом, где расположен ресторан, находится на улице Сакко и Ванцетти. Пожар охватил 300 квадратных метров, горела кровля. Из здания эвакуировались 20 человек. В тушении огня участвовал 21 спасатель, данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пожар начался в ярославском учебном корпусе Демидовского университета. Спасатели эвакуировали из него 50 человек. На борьбу с огнём прибыли 48 пожарных, возгорание ликвидировали.

Также 25 декабря в Санкт-Петербурге начался пожар в складском ангаре строительного магазина «Леруа Мерлен». Персонал и посетители покинули магазин до прибытия спасателей. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров, на место прибыли 28 пожарных, огонь потушили.