Москва, 31 декабря, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Российским спортсменам нужно немного потерпеть, скоро Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации сами будут приглашать их на международные турниры, заявила 31 декабря «РИА Новости» двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

РИА Новости/ Сергей Пятаков Светлана Ишмуратова

«Годик мы ещё в этом состоянии продержимся, а потом нам надо будет завоёвывать наши недостающие олимпийские награды. МОК и федерации уже сами будут приглашать и просить участвовать во многих соревнованиях», — сказала она.

По мнению Ишмуратовой, США со своими сателлитами постараются как можно дольше тянуть ситуацию с недопуском российских спортсменов на международные соревнования. Она уверена, что ситуация изменится коренным образом, когда Россия победит в СВО.

Олимпийская чемпионка также призвала российских спортсменов не «вставать на колени» и не участвовать в Олимпийских играх в 2024 году на тех условиях, которые выдвинул МОК.

Как сообщало ИА Регнум, МОК 8 декабря заявил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят на Олимпиаду в Париже только в качестве нейтральных спортсменов под аббревиатурой AINS. Кроме того, на всех официальных мероприятиях ОИ запрещена российская и белорусская символика.

Президент России Владимир Путин 14 декабря завил, что чиновники МОК извратили идеи, заложенные в олимпийское движение, созданное для объединения людей. Он указал на то, что организаторы ОИ увлеклись бизнес-стороной и попали в зависимость от спонсоров. Российский лидер предупредил, что такой подход может погубить олимпийское движение.