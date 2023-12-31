Москва, 31 декабря, 2023, 20:46 — ИА Регнум. В Тюменской области в уходящем 2023 году родилось шестеро детей с неизвестным полом. Об этом стало известно от регионального минздрава вечером 31 декабря.

Aditya Romansa/unslash

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», — привёл портал 72.ru данные ведомства.

Отмечается, что причиной этого чаще всего становятся мутации с закладкой половых желез. Медики уточнили, что впоследствии можно хирургическим путем скорректировать пол.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря российское правительство России утвердило правила выдачи врачебных решений о допустимости операций для лечения аномалий формирования пола у детей. Постановление закрепляет соответствующую форму таких медицинских документов. Правительство также отдельным распоряжением утвердило список организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, в которых могут приниматься подобные решения.