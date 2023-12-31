Нью-Йорк, США, 31 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Уходящий 2023 год выдался непростым, но лучше предыдущего, чувствуется, как у дипломатов их многих стран меняется отношение к киевскому режиму, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в новогоднем обращении, опубликованном 31 декабря в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Гнилое нутро киевского режима и его антинародный, губительный для Киева характер, начали осознавать многие наши коллеги по ООН», — написал он

Полянский добавил, что многие также стали осознавать то, как Запад раскручивает кризис, проявляя двуличие и цинизм, что особенно проявилось после обострения вокруг сектора Газа.

Российский дипломат сообщил, что получает множество обращений от граждан США и других западных стран с извинениями за руководство своих стран и с выражением поддержки России. Кроме того, многие западные независимые эксперты, политологи, журналисты стали готовы выражать свою позицию на заседаниях Совбеза, так как по другому не могут пробиться через цензуру в своих странах, добавил он.

«Такого в прошлом году не было», — подчеркнул Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении к согражданам отметил, что стране в уходящем году потребовались особая стойкость, а также сплочённость и патриотизм. Он заявил, что россияне мыслями с теми, кто находится на фронте, участвуя в СВО. Политик также призвал сделать 2024-й годомокончательного разгрома неофашизма.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении заявил, что российская армия снова показала свою непобедимость, не оправдав ожиданий Запада. Он поблагодарил российских бойцов за стойкость на поле боя, а также всех, кто в тылу помогал фронту.