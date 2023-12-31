Севастополь, 31 декабря, 2023, 19:40 — ИА Регнум. В Севастополе отменили объявленную ранее воздушную тревогу. Об этом 31 декабря сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Известия/Александр Полегенько

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 декабря воздушную тревогу второй раз за день объявляли в Севастополе. До этого, днём 31 декабря, в Севастополе звучала воздушная тревога.

Помимо этого, 31 декабря в Белгороде объявляли ракетную угрозу. Позднее её отменили.