Санкт-Петербург, 31 декабря, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил не проводить ночной новогодний концерт на Дворцовой площади в знак солидарности с жителями Белгородской области, подвергшейся накануне обстрелам украинских войск. Об этом он сообщил вечером 31 декабря.

Global Look Press/ Zamir Usmanov

«За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой, и уверен, что весь Петербург поддержит это решение. Все детские праздники на каникулах пройдут согласно расписанию, никто не отнимет праздник у наших детей», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Беглова, он провёл переговоры с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, в ходе которых предложил всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении разрушенных объектов.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали центр Белгорода 30 декабря, при этом использовались ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды системы Vampire.

По данным Минздрава, в результате пострадали 107 человек, 24 человека погибли, в том числе четверо детей. 31 декабря в Москву медицинским боротом доставили раненых. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 22 пострадавших, которые остаются в больницах, находятся в тяжёлом состоянии.

Разрушения после массированной атаки украинской армии выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах.

В ответ на теракт в Белгороде Минобороны нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что российские подразделения поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области и военные объекты в стране.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал атаку на город беспрецедентной. Он подчеркнул, что на данный момент главной задачей является забота о людях, особенно о тех, кто находится в тяжёлом состоянии.