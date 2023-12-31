Бангкок, 31 декабря, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Столкновение катера, на котором были отдыхающие россияне, со скалами в Таиланде привело к гибели пятилетней девочки, сообщили 31 декабря «Известиям» в генконсульстве России в королевстве.

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Журналистам рассказали, что на судне была семья из четырех взрослых и трех детей. Крушение произошло во время морской прогулки. Пострадали все отдыхающие, погибла пятилетняя девочка.

Сообщается, что отец семейства повредил лёгкое, мать получила внутренние травмы и переломы, у одного из пострадавших детей ушибы, другой получил черепно-мозговую травму. На катере также были капитан судна и китаянка.

Правоохранители проведут по инциденту экспертизу. Они проверят, была ли лодка исправной, дадут оценку действиям капитана. В генконсульстве добавили, что всех пострадавших посетили российские послы.

Ранее о крушении катера с отдыхающими, в котором погибла россиянка, сообщил генеральный консул России в Пхукете, рядом с которым произошла авария, Владимир Соснов. Инцидент случился 31 декабря, в том числе пострадал капитан.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Таиланде в море погиб российский турист. Его и ещё двоих отдыхающих во время отлива подхватила сильная отбойная волна. Спасатели успели спасти лишь двоих тонувших.