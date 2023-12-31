Москва, 31 декабря, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Новый год отметить нужно — ради детей, не нужно давать шансов террористической Украине отнимать у них праздник. Об этом 31 декабря в своём Telegram-канале написала главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Известия/Эдуард Корниенко

«Наши воины на передовой воюют за то, чтобы у детей был Новый Год. У детей Донбасса, у детей Белгорода, у детей России. И у детей Украины — тоже. Ради этих усилий наших солдат и ради всех детей Новый Год надо сегодня праздновать. Белгородцы показывают пример — они сплотились и помогают друг другу. Сегодня они — герои», — говорится в сообщении.

Ахмедова отметила, что Украина наносила удары по детям накануне Нового года, чтобы не было ни ёлки, ни радости, чтобы оставить только страх и боль. По словам главного редактора, ради веры и надежды следует собираться за праздничным столом, радоваться, желать друг другу всего самого доброго и потом делать всё, чтобы пожелания претворялись в жизнь.

Множество российских городов отказались от салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. Фактически, кампанию за отмену празднования Нового года начал глава Республики Крым Сергей Аксёнов, к которому присоединились руководители и жители других регионов. Ракетная атака ВСУ по Белгороду 30 декабря стала дополнительным поводом для российских городов отказаться от праздничных салютов.

Несмотря на это, Новый год остаётся самым любимым и самым народным праздником. С этим временем всегда связано ожидание чуда, надежды на лучшее и вера в то, что всё будет хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали Белгород, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды системы Vampire. Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, однако часть боеприпасов достигла города. В результате ракетной атаки пострадали 107 человек, 24 человека погибли, среди них четверо детей.