* (экстремистские организации, деятельность которых запрещена в РФ)

Харьков, Украина, 31 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Удары, нанесённые российской армией по местам расположения украинских националистических формирований «Правый сектор» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), достигли целей, сообщил «РИА Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные харьковского подполья.

Он рассказал, что удары нанесли в ночь на 31 декабря, есть кадры горящих зданий, где, по данным агентуры, в момент удара были члены националистических структур. Кроме того, удар пришёлся по зданию Института метрологии, где собирались офицеры ВСУ и националисты из «Кракена».

«После взрывов <…> удирали очень много бандеровцев на пикапах с пулемётами в сторону Салтовского шоссе», — рассказал Лебедев.

Лидер подпольщиков также сообщил, что сотрудники СБУ категорически запрещали съёмку последствий ударов, туда пускали только медиков и военных. По информации агентуры, от взрывов погибли офицеры ГУР и СБУ, а также порядка 200 иностранных наёмников.

Минобороны 31 декабря сообщило о нанесении ответного удара по расположениям тех, кто планировал, руководил или был исполнителем ракетного обстрела Белгорода, совершённого 30 декабря. В ведомстве подчеркнули, что ударили в том числе по местам, где находились члены «Правого сектора» и «Кракена». Кроме того, российские военные уничтожили два комплекса РСЗО HIMARS, с помощью которых ВСУ планировали нанести удары по Донецку в новогодние праздники.

Удар российских военных по ВСУ и боевикам на Украине стал ответом на атаку Киева по центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, но некоторые из них всё же упали на город.

По данным Минздрава, в результате ракетной атаки ВСУ пострадали 107 человек, 24 человека погибли, в том числе четверо детей. Как уточнил Гладков, в настоящий момент на стационарном лечении в больницах города находятся 58 пострадавших, 25 пациентов перевезли 31 декабря в Москву бортом МЧС. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.

RT, ссылаясь на источники, 31 декабря сообщило, что приказ ударить ракетами по Белгороду отдал лично глава киевского режима Владимир Зеленский главе СБУ Кириллу Буданову. Исполнителями были, по информации журналистов, националисты из «Кракена».