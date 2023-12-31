Екатеринбург, 31 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. В Свердловской области в аварии на 174 километре трассы Екатеринбург — Серов погибли два человека, среди которых 44-летний Герой России Евгений Бушмелёв. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ДТП на Серовском тракте погиб Герой России Евгений Бушмелев. Приносим свои соболезнования», — сообщили в ведомстве.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 декабря. Водитель Mitsubishi Lancer пытался обогнать попутку и выехал на встречку, где на полном ходу врезался в «ВАЗ», за рулём которой был Бушмелёв. Он с семьёй ехал в поселок Гари.

В результате аварии погибли оба водителя. Троих пассажиров отечественной машины доставили в больницу. Предварительно, вместе с Бушмелёвым в машине находились жена и дочь.

С соболезнованиями по поводу гибели Героя России выступил уральский полпред Владимир Якушев. Он подчеркнул, что Евгений Вячеславович был истинным патриотом, а также скромным и честными человеком.

Бушмелёву было 44 года. Он родился в посёлке Гари в Свердловской области. Окончил среднюю школу. В 1998 году его призвали на службу во внутренние войска МВД, где он служил в составе 21-й отдельной бригады оперативного назначения, получил специальность механика-водителя боевой машины пехоты.

С сентября 1999 года он участвовал во второй чеченской войне. В том же году, 30 декабря, ему присвоили звание Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе», и наградили медалью «Золотая Звезда». Экипаж Бушмелёва, в частности, в течение трёх часов поддерживал наступление основных сил, неоднократно прорывался под вражеским огнём на передовую и эвакуировал раненых.