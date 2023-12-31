Москва, 31 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над территорией Ростовской области, сообщили вечером 31 декабря в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Военные пресекли около 17:40 мск попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа по объектам на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. В Минобороны также сообщили 30 декабря об уничтожении 32 украинских дронов в четырёх регионах за ночь. Одну из атак дронами ВСУ осуществили по Курской области.

Кроме того, в ведомстве сообщали 31 декабря, что порядка 20 тыс. военнослужащих противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) выведут на боевое дежурство в новогодние праздники. Так, в новогоднюю ночь на дежурство заступили более 1,8 тыс. военных.