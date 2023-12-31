Белгород, 31 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Атака на Белгород, которую Вооружённые силы Украины совершили 30 декабря, беспрецедентна. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Официальный Telegram-канал мэра Белгорода

«Наша область ещё не знала такого уровня агрессии. Это самые тяжёлые последствия обстрела за практически двухлетний период», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что на данный момент главной задачей является забота о людях, особенно о тех, кто находится в тяжёлом состоянии.

Он добавил, что всех нуждающихся перевезут в лучшие федеральные клиники.

Гладков также сообщил о восстановительных работах, проводимых в городе после обстрела.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.

По данным Минздрава, в результате ракетной атаки ВСУ пострадали 107 человек, 24 человека погибли, в том числе четверо детей. Как уточнил Гладков, в настоящий момент на стационарном лечении в больницах города находятся 58 пострадавших. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.

31 декабря в Москву медицинским боротом доставили раненых при обстреле Белгорода. На борту самолёта Ил-76 МЧС ― 25 пострадавших, включая шестерых детей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 22 пострадавших, которые остаются в больницах, находятся в тяжёлом состоянии.

Разрушения после массированной атаки украинской армии выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба.

В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны России нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что, среди прочих военных объектов, российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.