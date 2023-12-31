Гладков назвал атаку ВСУ на Белгород самой тяжёлой за два года
Белгород, 31 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Атака на Белгород, которую Вооружённые силы Украины совершили 30 декабря, беспрецедентна. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Наша область ещё не знала такого уровня агрессии. Это самые тяжёлые последствия обстрела за практически двухлетний период», ― написал глава региона в Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что на данный момент главной задачей является забота о людях, особенно о тех, кто находится в тяжёлом состоянии.
Он добавил, что всех нуждающихся перевезут в лучшие федеральные клиники.
Гладков также сообщил о восстановительных работах, проводимых в городе после обстрела.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали центр Белгорода с помощью ракет «Ольха» с кассетной начинкой и снарядов системы Vampire вечером 30 декабря. Как заявили в российском Минобороны, средства ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов.
По данным Минздрава, в результате ракетной атаки ВСУ пострадали 107 человек, 24 человека погибли, в том числе четверо детей. Как уточнил Гладков, в настоящий момент на стационарном лечении в больницах города находятся 58 пострадавших. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.
31 декабря в Москву медицинским боротом доставили раненых при обстреле Белгорода. На борту самолёта Ил-76 МЧС ― 25 пострадавших, включая шестерых детей.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 22 пострадавших, которые остаются в больницах, находятся в тяжёлом состоянии.
Разрушения после массированной атаки украинской армии выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба.
В ответ на теракт в Белгороде 31 декабря Минобороны России нанесло удар по ВСУ. В ведомстве заявили, что, среди прочих военных объектов, российские военные поразили филиал национального центра управления космическими средствами украинской армии в Хмельницкой области.