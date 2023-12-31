Париж, 31 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Если на предстоящих в 2024 году выборах в США победит 45-й президент Дональд Трамп, это станет большим подарком для президента России Владимира Путина, сообщило французское издание Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM

Автор редакционной статьи сообщил, что Путин в новом году намерен закрепить достижения. По мнению издания, он намерен довести Киев и его западных кураторов «до предела сил».

Газета спрогнозировала победу Путина на предстоящих в марте президентских выборах. По мнению авторов, российская армия в новом году может пойти в наступление, а сейчас у неё есть все возможности для удержания своих позиций в зоне СВО.

По мнению Le Figaro, Путин предвкушает ожидающий его в 2024 году «бонус» — возвращение Трампа в Белый дом. Это возможно из-за потери интереса к Украине в США. С Трампом у американцев могут быть другие перспективы, чем с нынешней властью.

Не исключено, что Трамп доведёт НАТО до развала, допустил автор.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп на встрече с избирателями в Нью-Гемпшире 16 декабря назвал действующего президента США Джо Байдена угрозой демократии. При этом он процитировал слова Путина, сказанные на Восточном экономическом форуме по поводу судебных преследований Трампа в США.

Путин подчеркнул, что политически мотивированное преследование оппонентов в США показывает загнивание американской системы. Приведя эти слова, Трамп заявил о видимости демократии в стране, где власти преследуют своего политического оппонента.

По этому поводу Байден заявил, что Трамп процитировал своего «старого приятеля» Путина. Действующий глава Белого дома сказал, что Трамп поддерживает президента России.