Москва, 31 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский лично отдал приказ нанести ракетный удар по Белгороду руководителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллу Буданову, сообщило 31 декабря издание RT, ссылаясь на источники в силовых органах.

Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

По информации журналистов, теракт осуществило националистическое формирование «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его бойцы смогли оперативно установить комплекс РСЗО на позиции и быстро уйти в тыл в Харьковской области, добавили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли ракетами Белгород 30 декабря. Удар пришёлся по центру города. По последним данным, от атаки погибли 24 человека, 107 получили ранения. Минздрав России 31 декабря сообщил, что 25 пострадавших находятся тяжёлом состоянии.

Минобороны сообщило 31 декабря об ответном ударе по центрам принятия решений, которые планировали теракт в Белгороде, а также по местам, где находились его исполнители. В том числе удары нанесли по объектам, где расположились члены националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Кракена».

Министр иностранных дел Сергей Лавров 31 декабря заявил, что российские правоохранители фиксируют все зверства, которые творят украинские формирования. Он сообщил, что СК России возбудил уголовные дела против 900 радикалов, более 200 членов украинских вооруженных формирований уже осудили, они получили длительные сроки лишения свободы.