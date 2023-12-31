Екатеринбург, 31 декабря, 2023, 17:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вечером 31 декабря вспыхнул пожар в ресторане Gosti. На момент прибытия спасателей у одноэтажного здания загорелась кровля.

МЧС Свердловской области

«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля одноэтажного здания, в котором расположено предприятие общепита», — сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Ресторан находится на улице Сакко и Ванцетти. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Как сообщил паблик «Инцидент Екатеринбург», возгорание в ресторане Gosti тушат несколько пожарных расчётов. В 18:37 (16:37 мск) пожар локализовали на площади 300 кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пожар вспыхнул в Ярославле в учебном корпусе Демидовского университета. Из здания эвакуировали 50 человек. Пожар потушили, его площадь составила 15 квадратных метров.

В этот же день в Санкт-Петербурге в Красносельском районе загорелось помещение в торговом центре, где находится строительный магазин «Леруа Мерлен». Персонал и посетителей эвакуировали до прибытия пожарных. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.