Москва, 31 декабря, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Россия не прекращала поставки газа в Европу, Запад, в том числе и Германия, самостоятельно перекрыл «газовый кран» из РФ. Об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, обвинившего российского президента Владимира Путина в том, что он якобы прекратил поставки газа, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Сергей Корсун ИА Регнум

Она напомнила, что это они, а не Россия повредили «Северные потоки».

«Это нам не выгодно и не нужно. Они сами делают какие-то вещи, а потом пытаются обвинить нас, что это делаем мы. К ним вопросов больше, чем к нам. Обвинять Россию неправильно, особенно перед Новым годом», — сказала в разговоре с «Лентой․ру» Журова.

Как сообщало ИА Регнум, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что проблемы страны и остальных европейцев в уходящем году были связаны во многом с политикой Москвы. Он обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот якобы начал боевые действия в центре Европы после того, как улучшилась ситуация с коронавирусом. Вскоре, по его словам, российский лидер якобы отключил Германии газ.

В комментариях к публикации с обращением Шольца читатели напомнили, что не Путин перекрыл газ, а в ЕС сами отказались от российского газа по давлением Вашингтона. Читатели напомнили о подрыве США «Северных потоков».

Германия постепенно начала отказываться от российских энергоресурсов после начала СВО. Кроме того, прекратилась поставка газа по «Северному потоку» из-за организованного США подрыва трубопровода в 2022 году.

Путин заявил, что Россия не сокращала поставки газа в Европу. По его словам, европейские страны сами сделали свой выбор. Путин отметил, что европейские страны хотели это свалить на Россию, что она не продает газ, но это полная чушь.

Он также напомнил, что не российская сторона не открывает «Северный поток ― 1», это делает Германия. Глава государства подчеркнул, что это решение европейских стран, при этом «Газпром» выполняет все свои обязательства по поставкам голубого топлива в Европу.

Шольц, выступая 9 декабря на съезде Социал-демократической партии Германии, обвинил Россию в выросших ценах на энергоносители. Он заявил, что это якобы Москва прекратила снабжение Европы энергией, поэтому Германии пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ.