Киев, 31 декабря, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы, сообщило 31 декабря агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Кривом Роге слышны взрывы», — говорится в сообщении.

При этом в Минобороны России не сообщали о каких-либо ударах по военным объектам в Кривом Роге.

На всей территории Украины 31 декабря действует воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря глава областной военной администрации Руслан Кравченко заявил о пожаре на объекте критической инфраструктуры в области. В результате никто не пострадал. Помимо этого, сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области.

В этот же день, 31 декабря, украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне.