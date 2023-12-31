Шебекинский район, Белгородская область, 31 декабря, 2023, 15:43 — ИА Регнум. При обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина и пострадали женщина — мирные жители посёлка Красное в Белгородской области, сообщил 31 декабря губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«К большему горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы полученные им от осколков снаряда были несовместимы с жизнью», — сообщил Гладков.

Также осколочное ранение головы получила продавец магазина. Раненую госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу.

Осколки снаряда повредили магазин и ЛЭП. Повреждений в частном жилом секторе нет, добавил глава Белгородской области.

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